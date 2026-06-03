Frosinone, il 5 giugno alla Villa Comunale la celebrazione del 212° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Il prossimo 5 giugno, la Villa Comunale di Frosinone ospiterà le celebrazioni per il 212° annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Il programma della giornata prenderà il via alle ore 09.00 con la deposizione da parte del Comandante Provinciale, Col. Gabriele Mattioli, di una Corona di Alloro alla targa in memoria ai caduti collocata nella Caserma “M.O.V.M. Alberto La Rocca”, sede del Comando Provinciale. Successivamente, alle ore 10.30, presso la Villa Comunale si terrà la cerimonia dell’Alzabandiera, che vedrà la partecipazione di una rappresentanza di alunni della scuola primaria I Comprensivo di Frosinone, plessi De Matthaeis, Lago Maggiore e Madonna della Neve.

Alle ore 18.00, alla presenza delle Autorità provinciali civili, militari e religiose, nello splendido scenario della Villa Comunale, si entrerà nel vivo della cerimonia. Uno schieramento, composto da un reparto di formazione rappresentativo di tutte le componenti operanti a livello provinciale, scandirà le fasi salienti dell’evento. Saranno consegnate, inoltre, delle ricompense individuali ai militari che si sono particolarmente distinti per attività di servizio.

La ricorrenza si festeggia il 5 giugno per commemorare la data in cui la bandiera venne insignita della prima medaglia d’Oro al Valor Militare concessa per la partecipazione alla prima guerra mondiale, cerimonia che si svolse il 5 giugno 1920.

Per l’intera giornata saranno esposte uniformi storiche e buffetterie dell’Arma dei Carabinieri, a cura della locale Associazione Nazionale Carabinieri, ed alcuni veicoli in dotazione ai reparti dell’Arma territoriale ed ai Carabinieri Forestali. Inoltre vi sarà uno stand predisposto da personale dei Carabinieri CITES, reparto specializzato dell’Arma dei Carabinieri che si occupa di proteggere le specie di fauna e flora a rischio di estinzione, ove saranno esposti oggetti sequestrati nell’attività di contrasto al bracconaggio.

Al termine, vi sarà un vin d’honneur curato dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci – indirizzo alberghiero (Cesare Baronio) di Sora.