Frosinone, il 3 gennaio il Presepe Vivente allo Scalo

Sabato 3 gennaio, alle ore 17.30, la piazza dello Scalo si trasformerà in un luogo senza tempo per accogliere la rievocazione della nascita di Gesù, un appuntamento capace di unire fede, tradizione ed emozione. Il Presepe Vivente, organizzato dalla Pro Loco, si inserisce nel ricco calendario di iniziative promosso dall’amministrazione comunale per le festività natalizie, “Natale in Città”, pensato per far vivere alla comunità momenti autentici di condivisione.

Inizialmente previsto per il 26 dicembre, l’evento è stato rinviato al 3 gennaio a causa delle avverse condizioni meteo.”Il Presepe Vivente – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – rappresenta molto più di una semplice rievocazione: è un’occasione preziosa per ritrovarci come comunità, per riscoprire il valore profondo del Natale e delle nostre radici. Attraverso la Natività, riaffiorano sentimenti essenziali come la solidarietà, la partecipazione e il legame con le tradizioni che ci uniscono e ci definiscono. Desidero ringraziare la Pro Loco e tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno reso possibile questo evento così sentito, che abbiamo voluto fortemente nella piazza dello Scalo, cornice di numerosi eventi durante il periodo festivo. Rivolgo infine un invito a tutti i cittadini, alle famiglie e ai visitatori affinché partecipino al Presepe Vivente, per vivere insieme un momento di festa, ma anche di riflessione e condivisione, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di comunità”.