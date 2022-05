Frosinone, il 29 maggio torna Italia in Tavola a via Aldo Moro

Tornerà domenica 29 maggio, dalle ore 7 alle ore 20 in via Aldo Moro, la manifestazione dal titolo “Italia In Tavola”, organizzata dall’associazione “Piccoli Mercanti”, con il patrocinio del Comune di Frosinone. Saranno allestiti circa 40 stand di prodotti tipici italiani, dal Piemonte alla Sardegna, dando grande risalto alla filiera del territorio ciociaro.

L’evento si svolgerà in via Aldo Moro, nel tratto comprendente l’incrocio della strada di accesso al parcheggio a valle dell’ascensore inclinato fino all’incrocio del fabbricato sede di diversi esercizi commerciali.

È intendimento dell’amministrazione, infatti, promuovere e partecipare all’attuazione di tutte le iniziative culturali, ricreative, sportive e imprenditoriali rispondenti a criteri di continuità, di valenza qualitativa nei contenuti e finalizzate alla promozione del territorio. La proposta di delibera relativa alla terza edizione di “Italia in tavola” è stata approvata in giunta nell’ultima seduta settimanale. L’Amministrazione, per il tramite della Giunta, si riserva la possibilità, dopo la fase iniziale, di individuare altre location per un eventuale spostamento dell’iniziativa, stante la verifica della buona riuscita delle attività proposte.

COMUNICATO STAMPA