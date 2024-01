Frosinone, il 28 gennaio domenica ecologica con MezzaCiocia…Ra

Il 28 gennaio, come da calendario dell’amministrazione, si terrà la prima domenica ecologica dalle 8 alle 18, in adempimento delle disposizioni della Regione Lazio in materia. Le successive domeniche ecologiche, con il coordinamento dell’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia, si terranno il 25 febbraio e il 10 marzo, dalle 8 alle 18.

“Il Comune di Frosinone intende continuare a promuovere comportamenti virtuosi, a favore dell’ecosistema, in collaborazione con i cittadini – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – Fra gli obiettivi dell’amministrazione ricopre particolare importanza la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio, tenuto conto che costituiscono due elementi indispensabili all’incremento della qualità della vita dei cittadini e alla crescita del sistema socioeconomico. Nel corso delle domeniche ecologiche – ha proseguito il Sindaco Mastrangeli – si terranno anche eventi pensati per vivere la Città valorizzando la socializzazione, il divertimento e lo sport. In particolare, domenica 28 gennaio la Città avrà l’onore di ospitare la MezzaCiocia…ra, patrocinata dal Comune di Frosinone, con le due gare di 13 o 21 km, con partenza alle 9 dal Parco Matusa. L’organizzazione della competizione è a cura della Endurance Training, con la collaborazione tecnica dell’AICS di Frosinone. L’iniziativa è realizzata con il supporto del consigliere delegato allo sport Francesco Pallone e dell’assessorato ai servizi sociali di Fabio Tagliaferri con il consigliere Alessia Turriziani, a testimonianza dell’impegno sinergico dell’amministrazione nel promuovere attività inclusive e di sensibilizzazione nei confronti delle tematiche riguardanti la disabilità. La MezzaCiocia…Ra – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – oltre a costituire una vera giornata di festa per gli amanti dello sport, proporrà anche intrattenimento, animazione e stand. Trascorreremo una mattinata di divertimento e benessere, anche con band musicali e gruppi folkloristici, mentre all’arrivo gli atleti troveranno un ottimo ristoro e un abbondante pasta party”.

Le domeniche ecologiche prevedono il divieto di circolazione nell’area urbana per tutti i veicoli a uso privato, e divieto di circolazione sulla fascia urbana di via Volsci dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. È consentito l’accesso di tutti i tipi di veicoli alla più vicina tra le seguenti aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico: Piazza Salvo D’Acquisto – Piazza Falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale) – Piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura in via Vado del Tufo) – Piazza Sandro Pertini.

Si ricorda che le limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli elettrici e ibridi; quelli adibiti a servizi di polizia, compiti di sicurezza, di protezione civile, servizi sanitari, per il monitoraggio e il controllo della qualità dell’aria; a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal corpo di Polizia locale.

