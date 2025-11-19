Frosinone, il 27 dicembre il passaggio della Fiamma Olimpica

La città di Frosinone si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica di Milano–Cortina 2026, che il 27 dicembre attraverserà il capoluogo in un evento di forte valore simbolico e identitario. Un appuntamento storico, che unirà i cittadini in un’unica grande celebrazione dei valori olimpici.

“La luce che da sempre unisce popoli, storie e aspirazioni attraverserà anche la nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Il 27 dicembre vivremo un momento straordinario, da condividere con orgoglio e con il cuore colmo di entusiasmo. Invito tutti a partecipare portando con sé i valori più autentici dello sport: rispetto, amicizia, coraggio. Mostriamo insieme al mondo la forza, l’energia e la coesione della nostra comunità. Questo giorno resterà nella storia della nostra Frosinone”.

Soddisfazione anche da parte del consigliere delegato allo sport Franco Carfagna: “La tappa della Fiamma Olimpica rappresenta un importante riconoscimento per tutta la città e per il nostro movimento sportivo. Non è solo un momento di festa, di entusiasmo e orgoglio, ma un’occasione per ricordare quanto lo sport sia strumento di crescita, inclusione e ispirazione”.

La Fiamma Olimpica partirà alle 11.30 e percorrerà un tragitto attraverso la parte bassa e quella alta della città: Viale Europa, Via Marittima, Via Aldo Moro, Viale Roma, Via Cesare Battisti, Via Minghetti, Corso della Repubblica, Viale Mazzini, Via De Gasperi, nuovamente Corso della Repubblica e infine Viale Napoli, dove arriverà intorno alle 13.

