Frosinone, il 26 giugno in piazza Turriziani il saggio-spettacolo di Arte e Balletto

Venerdì 26 giugno, alle ore 20.30, piazza Norberto Turriziani ospiterà “Wonder – Eco dal Paese delle Meraviglie”, il saggio-spettacolo dell’Accademia Danza e Spettacolo Arte Balletto, con la direzione artistica di Alessia Rea.

L’evento, patrocinato dal Comune di Frosinone, accompagnerà il pubblico in un viaggio ispirato alle atmosfere fantastiche del celebre Paese delle Meraviglie, attraverso coreografie, musica, costumi e interpretazioni che vedranno protagonisti gli allievi della scuola.

La serata rappresenterà un momento di condivisione e valorizzazione del talento, frutto del percorso formativo svolto durante l’anno dagli allievi dell’accademia, oltre che un’occasione per animare il centro cittadino con uno spettacolo aperto alla partecipazione della comunità.

«Manifestazioni come questa dimostrano quanto l’arte e lo spettacolo possano contribuire a rendere viva e attrattiva la città – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Attraverso il linguaggio universale della danza, giovani talenti hanno l’opportunità di esprimere creatività, impegno e passione, offrendo al pubblico uno spettacolo di qualità».

«Piazza Turriziani si conferma uno spazio privilegiato per ospitare eventi capaci di coinvolgere famiglie, giovani e cittadini di tutte le età – ha dichiarato l’assessore al centro storico, Rossella Testa – “Wonder” sarà una serata all’insegna della bellezza, della fantasia e della partecipazione, che contribuirà ad animare il cuore della città».

L’appuntamento è per venerdì 26 giugno alle ore 20.30 in piazza Norberto Turriziani. L’ingresso è libero.