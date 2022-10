Frosinone, il 16 ottobre torna Italia in Tavola a via Aldo Moro

Tornerà domenica 16 ottobre, dalle ore 7 alle ore 20 in via Aldo Moro, la manifestazione dal titolo “Italia In Tavola”, organizzata dall’associazione “Piccoli Mercanti”, con il patrocinio del Comune di Frosinone. Saranno allestiti circa 40 stand di prodotti tipici italiani, dal Piemonte alla Sardegna, dando grande risalto alla filiera del territorio ciociaro. Non mancheranno stand di artigianato, antiquariato, collezionismo, prodotti di uso quotidiano. Saranno inoltre presenti postazioni di musica dal vivo e animazione per i più piccoli.

L’evento si svolgerà in via Aldo Moro, nel tratto comprendente l’incrocio della strada di accesso al parcheggio a valle dell’ascensore inclinato fino all’incrocio del fabbricato sede di diversi esercizi commerciali.

“L’amministrazione – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – vuole promuovere e partecipare all’attuazione di tutte le iniziative culturali, ricreative, sportive e imprenditoriali rispondenti a criteri di continuità, di valenza qualitativa nei contenuti e finalizzate alla promozione del territorio”.

“Italia in Tavola è un’iniziativa molto amata dai cittadini frusinati e non solo – ha dichiarato l’assessore al commercio, Valentina Sementilli – Siamo certi che la sua formula si confermerà vincente anche nel corso di questo nuovo appuntamento”.

COMUNICATO STAMPA