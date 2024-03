Frosinone, ieri il primo incontro di Indipendenza di Alemanno

Si è svolto ieri sera, nel centro storico del Capoluogo, il primo incontro di Indipendenza, la nuova formazione politica guidata da Gianni Alemanno, e di cui Simone Di Stefano, è vice segretario.

Sono intervenuti il responsabile provinciale, Gianluca Sementilli, e il presidente, Fernando Incitti.”Ringraziamo tutti i presenti e tutte le persone che hanno aderito al movimento in queste settimane – hanno dichiarato Incitti e Sementilli – stiamo costruendo qualcosa di importante, sia a livello locale che nazionale, che possa rappresentare tutte quelle persone che non si riconoscono nelle politiche di questo governo, ma anche i tanti delusi di PD e 5 Stelle”.”Abbiamo una storia di destra e non la rinneghiamo, ma le nostre porte sono aperte per tutti – hanno proseguito Sementilli e Incitti – questo governo non stà facendo altro che proseguire il lavoro di quelli precedenti, e il cambiamento che tutti ci auguravamo non è mai arrivato, nè ci sono segnali in questa direzione”.”L’Italia, per ripartire concretamente, deve riappropriarsi della propria sovranità nazionale – hanno concluso i due dirigenti – e non lo può fare di certo con politiche economiche che guardino ai soli interessi di Washington e Bruxelles, senza tutelare i propri”.