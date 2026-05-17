Frosinone – Iacovissi chiama il centrosinistra: “Avanti insieme”

Si muove già il cantiere politico in vista delle elezioni comunali del 2027 a Frosinone. La coalizione guidata dal Partito Socialista continua infatti a strutturarsi attorno alla candidatura a sindaco di Vincenzo lacovissi, con nuovi incontri e aperture che puntano ad ampliare il fronte civico e progressista.

Nella mattinata di ieri si è svolto un confronto tra i candidati e i rappresentanti della lista “Frosinone Aperta”, una delle quattro anime della coalizione “La Frosinone di domani”, schierata a sostegno di lacovissi insieme ad Area Vasta e Provincia in Comune.

A sottolineare il valore politico dell’iniziativa è stato lo stesso Vincenzo lacovissi, capogruppo del PSI in consiglio comunale e candidato sindaco della coalizione. “Una bella occasione di confronto per discutere del futuro della città e delle iniziative che vogliamo mettere in campo per rendere Frosinone un vero capoluogo di provincia”, ha dichiarato l’esponente socialista.

Iacovissi ha poi ringraziato i partecipanti e in particolare Armando Papetti, consigliere comunale attualmente eletto nella civica Marzi nel 2022, che guiderà la lista “Frosinone Aperta” all’interno del progetto politico. “Grazie per aver scelto di guidare la lista con serietà e convinzione. Il nostro progetto continua ad allargare i propri orizzonti”, ha aggiunto il candidato sindaco, rilanciando il messaggio di unità e crescita della coalizione.

Sul fronte del Partito Democratico, invece, il quadro resta ancora in evoluzione. In vista delle amministrative di maggio-giugno 2027, il dialogo tra socialisti e DEM è appena agli inizi. Un primo incontro preliminare tra le delegazioni c’è già stato, ma senza entrare ancora nel merito delle strategie elettorali.

Molto dipenderà anche dagli equilibri regionali e provinciali del centrosinistra. Nel 2027 il Lazio sarà chiamato al voto in diversi comuni importanti, tra cui Roma, Frosinone, Viterbo e Rieti, e questo potrebbe spingere verso una linea politica condivisa a livello territoriale.

Nel frattempo, a Frosinone, restano da chiarire le scelte del circolo cittadino del Partito Democratico guidato dal segretario Stefano Pizzutelli, oltre agli orientamenti del gruppo consiliare composto da Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi. Una partita ancora tutta aperta, mentre la corsa verso il 2027 entra progressivamente nel vivo.