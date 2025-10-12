Frosinone, i Vigili del Fuoco esprimono profondo cordoglio per la tragedia sulla Monti Lepini

Nella serata di ieri, lungo la via Monti Lepini a Frosinone, si è verificato un tragico incidente che ha visto coinvolta una vettura dei Vigili del Fuoco. Un pedone è stato investito da un’auto condotta da un appartenente al Comando provinciale, perdendo la vita.

In una nota ufficiale, il Corpo dei Vigili del Fuoco di Frosinone ha espresso il proprio dolore e la vicinanza a tutte le persone coinvolte:

“Questo fatto ci rattrista profondamente, soprattutto perché i vigili del fuoco dedicano la loro vita alla salvaguardia delle persone. Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e la nostra vicinanza a tutti coloro che sono coinvolti.”

La dinamica del sinistro è tuttora in fase di accertamento. Le autorità competenti stanno svolgendo i rilievi necessari per chiarire le circostanze dell’accaduto e stabilire le eventuali responsabilità.

La notizia ha scosso profondamente l’intero Corpo e la comunità locale, che si stringono nel dolore per la tragedia. I Vigili del Fuoco di Frosinone, da sempre simbolo di dedizione e servizio verso i cittadini, hanno voluto sottolineare la loro partecipazione al lutto con rispetto e sincera commozione.

