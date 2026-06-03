Frosinone, i Socialisti attaccano: “Consiliatura finita, serve una svolta”

Il Partito Socialista Italiano rompe gli indugi e lancia un duro affondo sulla situazione politica e amministrativa del Comune di Frosinone. In un intervento destinato a far discutere, il PSI sostiene che l’attuale esperienza di governo abbia ormai esaurito la propria spinta propulsiva e che sia arrivato il momento di aprire una nuova fase per la città.

Secondo il segretario regionale del PSI, Gian Franco Schietroma, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da continui cambi di assetto, decisioni controverse e da una gestione politica che avrebbe finito per allontanarsi dai principi di chiarezza e coerenza richiesti dall’azione amministrativa. Un quadro che, secondo i socialisti, rende necessario un deciso cambio di passo.

Nel mirino anche la prospettiva di una nuova candidatura del sindaco Riccardo Mastrangeli. Pur riconoscendo il valore istituzionale del ruolo ricoperto, il PSI ritiene che la città debba guardare oltre l’attuale stagione politica, puntando su una figura diversa e su un progetto capace di restituire slancio e credibilità all’azione amministrativa.

A rappresentare questa possibile alternativa, secondo i socialisti, potrebbe essere una nuova generazione di amministratori, indicata nel consigliere comunale Vincenzo Iacovissi come espressione di un percorso politico fondato su competenza, coerenza e capacità di dialogo.

Il PSI interpreta inoltre le recenti dimissioni e le tensioni interne alla maggioranza come il segnale di una fase ormai conclusa. Pur mancando ancora la scadenza naturale del mandato, per i socialisti la consiliatura sarebbe politicamente arrivata al capolinea.

Una presa di posizione netta che riaccende il dibattito nel capoluogo ciociaro e che potrebbe rappresentare uno dei primi tasselli nella costruzione degli equilibri politici in vista delle prossime elezioni comunali. Tra richieste di rinnovamento e difesa dell’operato dell’attuale amministrazione, il confronto è destinato ad animare il panorama politico di Frosinone nei prossimi mesi.