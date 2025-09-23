Frosinone, i socialisti accelerano: sabato la presentazione della lista “Frosinone Aperta”

Frosinone – Il Partito Socialista Italiano mette un primo segno tangibile in vista delle elezioni comunali del 2027. Sabato 27 settembre, alle ore 10.30, sarà presentata la lista civica Frosinone Aperta, a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Iacovissi, consigliere comunale e vice segretario nazionale del PSI. L’iniziativa si terrà presso la sede di via Cesare Terranova.

La mossa dei socialisti, che annunciano la costruzione di una coalizione denominata La Frosinone di domani, rappresenta una risposta diretta agli equilibri politici cittadini e si inserisce nel dibattito aperto anche all’interno del Partito Democratico. Solo ieri, infatti, si è registrato un faccia a faccia tra Francesco De Angelis e Angelo Pizzutelli, segnale delle tensioni che attraversano i dem sulla strategia delle alleanze.

All’evento di sabato è attesa anche la partecipazione di Armando Papetti, consigliere comunale eletto nella lista Marzi e storicamente vicino al PD. Una presenza non casuale: Papetti, infatti, si è sempre opposto alla linea dei suoi colleghi di lista – Domenico Marzi, Carlo Gagliardi e Alessandra Mandarelli – favorevoli a garantire il numero legale nelle sedute consiliari. Inoltre, non condivide l’impostazione dei democratici sul futuro assetto delle coalizioni.

Il segretario cittadino del PSI, Mateo Zemblaku, ha sottolineato come la presentazione di Frosinone Aperta sia il naturale sviluppo della recente campagna di affissioni che ha lanciato il progetto La Frosinone di domani. «La nostra è una proposta alternativa, forte e credibile – ha dichiarato – aperta ad altre forze politiche e civiche, purché realmente in discontinuità con l’attuale amministrazione».

Con questo primo passo ufficiale, i socialisti segnano il terreno e puntano a costruire da subito un’alternativa politica che avrà il suo banco di prova tra meno di due anni, nella primavera del 2027.

