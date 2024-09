Frosinone, i servizi del Comune di Frosinone sull’app IO.

Nell’ambito delle attività di digitalizzazione e semplificazione del rapporto tra cittadino e PA portate avanti dall’amministrazione, sono in funzione diversi servizi sull’App IO in riferimento a pratiche e operazioni inerenti al Comune di Frosinone che gli utenti potranno compiere utilizzando comodamente, in modo semplice e intuitivo, i propri dispositivi elettronici.

“IO permette di interagire facilmente con l’amministrazione, raccogliendo tutti i servizi, comunicazioni, pagamenti e documenti in un’unica app, in modo sicuro e sempre a portata di mano”, ha spiegato l’assessore a digitalizzazione, innovazione tecnologica e smart city Laura Vicano.

Tramite l’app IO, ad esempio, è possibile procedere al pagamento di tributi come quello per le lampade votive, in scadenza il 31 dicembre; prendere appuntamento con gli uffici comunali e ricevere i relativi promemoria; essere aggiornati sullo stato di avanzamento delle pratiche o sulla scadenza del servizio mensa e del trasporto scolastico; essere informati sugli eventi o sui bandi attivi; ricevere notifiche in merito ai pagamenti degli oneri SUE o relative al rilascio autorizzazione SUAP. Sono, in tutto, ben 74 i servizi disponibili per i cittadini di Frosinone (l’elenco completo è consultabile sull’app o sul link https://io.italia.it/enti/comune-di-frosinone/). Per iniziare a utilizzare IO, è sufficiente registrarsi con le credenziali SPID o, in alternativa, con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). In seguito alla prima registrazione, si potrà accedere più facilmente digitando il PIN scelto o tramite riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto). Questo rende IO un canale sicuro: autenticarsi all’app tramite un’identità digitale forte (SPID o CIE) significa garantire un’identità certa e inequivocabile agli Enti che erogano i servizi.

COMUNICATO STAMPA