Frosinone, i prossimi appuntamenti in piazza Turriziani

Prosegue il calendario degli appuntamenti estivi in piazza Turriziani. Lunedì 30 giugno alle 20, la piazza ospiterà il concerto degli allievi Fisart (direttrice artistica: Francesca Scupola). L’evento, intitolato “Always music”, vedrà protagonisti studenti di un’età compresa tra i 6 e i 60 anni, con l’obiettivo di portare un messaggio sul palco: la bellezza e la gioia di fare musica insieme.

Martedì 1° luglio alle 21, nella stessa location, si terrà il concerto degli Overfunk, che potranno contare su Mauro Bottini a sax tenore e clarinetto nella veste di ospite, per far ballare e divertire il pubblico in una serata ad alto tasso di groove, ritmo e contaminazioni funk.

Gli eventi godono del patrocinio del Comune di Frosinone (assessorato al Centro Storico di Rossella Testa).

“I concerti del 30 giugno e del 1° luglio, ‘Always music’ della Fisart e OverFunk con Mauro Bottini – ha dichiarato l’assessore al centro storico, Rossella Testa – rappresentano due ulteriori esempi di come il centro storico sia ormai diventato uno spazio vivo di divertimento, condivisione e partecipazione”.

Correlati