Frosinone, i giovani di Fratelli d’Italia ”provocano” il governo

”Colpa nostra”, così recita lo striscione affisso ieri in Largo Turriziani a Frosinone da Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. La frase è una chiara provocazione al Governo, che, a detta dei ragazzi di GN, ”ha voluto addossare ai giovani le colpe dell’incapacità di far fronte alla crisi”.

”I luoghi di aggregazione sono stati indicati dal Governo come la causa di tutti i mali – ha dichiarato il Presidente frusinate di Gioventù Nazionale, Fernando Incitti – e la voglia dei giovani di stare insieme, confrontarsi, costruire, è stata quasi demonizzata da determinati esponenti e media”.

”Anziché pensare a rafforzare la sanità pubblica ed a preparare la Nazione per la prevedibile seconda ondata del Covid – ha aggiunto Incitti – il governo è andato in vacanza e ha preferito puntare il dito contro gli italiani, che in questo 2020 si sono comportati in maniera esemplare”.

”Mentre tutto crolla, spetterà alla nostra generazione ricostruire questa nazione – ha concluso Incitti – nei periodi di felicità, la gioventù di una grande nazione, prende gli esempi, nei periodi difficili, li dà”.

COMUNICATO STAMPA