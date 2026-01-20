FROSINONE – I CARABINIERI SEQUESTRANO UN ARSENALE E STUPEFACENTI, IN ARRESTO UN 26ENNE

Nella giornata del 17 gennaio u.s., personale del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo – del Comando Provinciale di Frosinone, traeva in arresto un 26enne residente a Frosinone, poiché colto nella flagranza dei reati di illecita detenzione di armi e munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I Carabinieri, avuta notizia che nell’abitazione del soggetto, già agli arresti domiciliari per reati relativi agli stupefacenti, potesse continuare l’attività di spaccio e potessero essere detenute illecitamente armi, eseguivano una perquisizione domiciliare, nel corso della quale, in un beauty case nascosto nel cassettone del divano, venivano rinvenuti e sequestrati circa 60 grammi di cocaina, 3 grammi di marijuana, un panetto da 95 grammi di hashish, 3 bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente. Inoltre, in una piccola nicchia ricavata sulla porta del bagno si rinvenivano, occultate una borsa in tela, una pistola beretta cal. 7.65 e una doppietta cal. 12 perfettamente funzionanti, una spada, una pistola automatica e un revolver a salve e ben 116 munizioni di svariati calibri: 7.65, 9×19, 9×17, 22 l.r., 8 Flobert, 20 e 12. Le armi e le munizioni risultavano illegalmente detenute e provento di svariati furti in abitazione.Da successivi accertamenti i militari appuravano che il soggetto aveva in uso anche un garage in altra zona di Frosinone, quindi gli operanti procedevano a perquisire anche tale locale, nel quale si rinvenivano e sequestravano altri quattro fucili e ulteriori 90 cartucce, sempre provento di furti in abitazione.Al termine delle formalità di rito, l’uomo veniva tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, così come disposto dalla competente A.G

