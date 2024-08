Frosinone – I Carabinieri intensificano i controlli sulle strade nel weekend e a Ferragosto: i risultati

Nello scorso weekend e nella giornata di Ferragosto i Carabinieri hanno intensificato i controlli sulle strade per aumentare la sicurezza della circolazione e contrastare reati di natura predatoria ed il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.I servizi straordinari hanno interessato le vie di comunicazione a maggior scorrimento urbano ma anche le zone di edilizia popolare della città e le aree della stazione ferroviaria e di stazionamento degli autobus, ove si registra un notevole afflusso di persone e viaggiatori, con mirati controlli a soggetti di nazionalità straniera per verificare il regolare soggiorno sul territorio italiano.Nel corso delle operazioni, complessivamente, sono state identificate 125 persone e controllati oltre 90 veicoli. Nel corso delle attività sono state elevate nr. 15 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, principalmente per la carenza di polizze assicurative o di revisione delle auto e per la mancanza di patente delle persone alla guida. In tale contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo nr. 2 ciclomotori e nr. 3 automobili. Nel corso dei servizi di perlustrazione delle strade, una persona è stata anche sorpresa mentre, con la propria autobotte, prelevava acqua da una sorgente in mancanza della necessaria autorizzazione da parte della provincia.Le attività svolte per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno portato al deferimento di 4 assuntori di droghe leggere alla Prefettura per l’adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza.I servizi straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza dei cittadini e la qualità della vita. Massimo è l’impegno dell’Arma nel contrastare qualsiasi fenomeno di illegalità fornendo il supporto alla popolazione, soprattutto alle c.d. fasce deboli.

Correlati