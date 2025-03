Frosinone, i Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto Angeloni

Nella giornata di ieri gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Professionale Angeloni di Viale Roma hanno incontrato i Carabinieri della Compagnia di Frosinone nell’ambito del progetto, promosso dall’Arma dei Carabinieri, in tema di formazione della “Cultura della Legalità”. L’incontro ha avuto luogo presso l’aula magna della scuola, dove il Maggiore Paolo di Napoli, Comandante della Compagnia Carabinieri, e l’Appuntato Noemi Fatale hanno tenuto una conferenza rivolta a circa 150 giovani per sensibilizzarli sui temi della violenza di genere, del bullismo, del cyberbullismo e della sicurezza stradale. Nel corso della giornata sono stati analizzati in particolare i reati di maltrattamenti in famiglia, il revenge porn e gli atti persecutori, soffermandosi sulle condotte in contrasto con le norme giuridiche e deplorevoli anche dal punto di vista morale.Al centro del dibattito la parità tra i generi, la libertà del singolo individuo che deve essere assicurata in ogni sano rapporto affettivo e l’esame delle varie tipologie di violenza – psicologica, economica e sessuale, oltre che fisica – che possono essere poste in essere nei confronti delle vittime. Nell’occasione è stato dato libero spazio alle domande degli studenti. A destare il maggiore interesse sono state le norme che regolano la circolazione stradale, le modalità con cui sono svolti le indagini e le possibilità di arruolamento e di carriera all’interno dell’Arma.

