Frosinone, i carabinieri al reparto di Pediatria dell’ospedale Spaziani per il progetto “Colorando”

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Frosinone hanno fatto visita ai piccoli degenti ricoverati presso il reparto di pediatria dell’Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone, e nell’ambito del progetto artistico “Colorando” hanno distribuito dei libricini da colorare destinati ai più piccoli.

Il percorso “Colorando” è progetto formativo promosso dall’Associazione “Insieme si può”, associazione che opera su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità e offrire supporto concreto alle persone più bisognose.

L’iniziativa messa in campo con il supporto Cerimoniale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito della diffusione della “Cultura della Legalità”, è rivolto agli alunni delle classi delle scuole primarie e altri contesti di aggregazione giovanile, e si prefigge di rappresentare i Carabinieri come gli “amici” con i quali iniziare il percorso per vivere nella legalità.

All’incontro hanno preso parte il Comandante della Compagnia Carabinieri di Frosinone, accompagnato da una rappresentanza di militari della locale Stazione.

L’incontro odierno si inserisce nel più ampio quadro delle attività di supporto e vicinanza alla popolazione, con il fine di donare solidarietà e qualche momento di allegria ai bambini che affrontano il delicato periodo di cura lontano dalle proprie case. Attraverso la creatività e lo spirito del progetto “Colorando”, che attraverso la raffigurazione di vignette, “raccontano con leggerezza e rispetto il vivere quotidiano del Carabiniere”, i militari hanno voluto offrire un momento di serenità per lenire le sofferenze e le preoccupazioni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Durante la visita, i Carabinieri hanno provveduto alla consegna di piccoli doni destinati ai bambini, affidandoli per la distribuzione al primario e al personale medico del reparto. Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di forte emozione e cordialità, l’Arma ha colto l’occasione per ringraziare i sanitari per l’impegno profuso quotidianamente nelle corsie e per rivolgere ai piccoli pazienti i più sinceri auguri di una pronta guarigione.

Questo gesto concreto testimonia ancora una volta la profonda vocazione sociale dell’Istituzione e mira ad avvicinare i bambini e le loro famiglie all’Arma dei Carabinieri rafforzando la fiducia nel loro ruolo, non solo repressivo ma soprattutto di vicinanza, e sostengo e condivisione dei valori della società.