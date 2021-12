Frosinone, i bimbi si divertono al Museo

Partiranno mercoledì 8 dicembre le attività previste nell’ambito di “Didart”, iniziativa realizzata dall’amministrazione Ottaviani mediante l’assessorato alla cultura coordinato da Valentina Sementilli, con il contributo della Regione Lazio.

“Didart”, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio artistico tra i più piccoli, prevede infatti una serie di laboratori di didattica dell’arte, totalmente gratuiti, fino al 9 gennaio 2022, dalle 10 alle 12, presso il Museo archeologico comunale di via XX settembre, nel centro storico; la fascia d’età coinvolta è quella tra i 5 e gli 11 anni. Il primo workshop, “Disegnando s’impara”, si terrà mercoledì 8 dicembre; domenica 12 dicembre sarà la volta di “La tecnica di pittura ad acquerello”, mentre “La pittura di paesaggio” è previsto per domenica 19 dicembre. Domenica 26 i piccoli partecipanti apprenderanno “La tecnica del collage”, mentre giovedì 6 gennaio 2022 sarà la volta di “Con lo sguardo dell’altro”, laboratorio di ritratto e autoritratto. Chiuderà l’iniziativa “Astratto è bello”, domenica 9 gennaio 2022. Basati sul coinvolgimento individuale e di gruppo nella sperimentazione pratica di metodi, tecniche e materie, i laboratori saranno condotti da personale esperto in didattica dell’Arte, con lo scopo di educare alla conservazione e alla fruizione del patrimonio artistico, quale bene comune e condiviso. Attraverso modalità di comunicazione del patrimonio creative e coinvolgenti, le attività stimoleranno l’interesse per la conoscenza e la partecipazione, favorendo la crescita culturale dei piccoli utenti per ridurre la distanza che spesso, una volta adulti, li separa dal mondo dell’Arte. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 0775 212314 (dal martedì al venerdì mattina, 9-12), oppure scrivere all’indirizzo musefrosinone@gmail.com. museoarcheologico.comune.frosinone.it.

