Frosinone – Grave incidente stradale in via Mola dei Frati: quattro feriti, alcuni in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle ore 8, in via Mola dei Frati a Frosinone. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion e un’autovettura si sono scontrati violentemente, causando il ferimento di quattro persone.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e regolare la viabilità, che ha subito pesanti rallentamenti. Presenti anche i sanitari del 118, giunti con più ambulanze: i feriti sono stati trasportati all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, alcuni dei quali in codice rosso a causa delle gravi condizioni riportate.

Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata dallo scontro.

La strada è rimasta parzialmente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Gli accertamenti proseguono per chiarire le responsabilità e le cause dell’incidente.

Foto archivio