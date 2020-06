Frosinone – Grave incidente in via Maria: due giovani in codice rosso

Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 12.20 in via Maria, al confine tra Castelmassimo e Frosinone, nei pressi del bar 377. Due veicoli, un’Alfa Romeo Giulietta guidata da un 40enne e un furgone con alla guida un giovane 31enne, si sono violentemente scontrati.Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. I due giovani sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati all’ospedale Spaziani del capoluogo, in codice rosso.

Red – foto archivio