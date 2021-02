Frosinone, grande partecipazione alla commemorazione dei Martiri delle Foibe

Grande partecipazione alla commemorazione dei Martiri delle Foibe, svoltasi nel tardo pomeriggio di ieri presso il Monumento ai Caduti del Capoluogo. L’evento, promosso dal dirigente di Fratelli d’Italia, Fernando Incitti, e dal segretario di Destra Sociale, Sergio Arduni, ha visto la partecipazione di numerosissime persone di ogni fascia di età. Presenti anche i ragazzi di Gioventù Nazionale e di Frosinone Identitaria. Sono intervenuti anche il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, l’On. Alfredo Pallone, il vice sindaco di Ceccano, Federica Aceto, il vice coordinatore regionale di FdI, Antonio Abbate, e l’On. Luca Romagnoli.

”È davvero una grande soddisfazione vedere questa piazza così piena in memoria dei nostri fratelli italiani massacrati e scacciati dalle loro terre – ha dichiarato Fernando Incitti – il nostro impegno per non dimenticare e tramandare il dramma vissuto dalla nostra gente, sarà sempre portato avanti con la massima determinazione”.

”Una pagina drammatica per la nostra Italia che non potrà mai essere dimenticata – ha dichiarato Nicola Ottaviani – la pacificazione nazionale deve essere l’obiettivo per costruire le basi per il futuro”.

”L’Unione Europea non ha ancora fatto abbastanza per riconoscere questa tragedia – ha dichiarato Alfredo Pallone – la sinistra dovrebbe fare passi avanti nel ricordare quello che è stato un vero e proprio eccidio”.

”Ho iniziato a ricordare la tragedia delle Foibe quando non era ancora riconosciuta dallo Stato – ha concluso Sergio Arduini – ogni vero italiano è anche istriano, dalmata e giuliano”.

COMUNICATO STAMPA