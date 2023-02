Frosinone, grande interesse per il Click Day

L’iniziativa del Click Day, organizzata dalla Questura per fronteggiare la crescente richiesta di passaporti, ha suscitato grande interesse negli utenti della Provincia. Infatti, tra le ore 20.00 e le ore 21.00 di , che era la finestra temporale stabilita per poter richiedere l’anticipo della prenotazione, sono giunte oltre 500 mail, per un totale di oltre 700 richiedenti.Come preventivato, solo i primi 120 utenti (individuati secondo l’ordine di arrivo delle mail) riceveranno una mail di risposta, nella quale sarà indicato il giorno e l’ora in cui potranno presentarsi presso la Questura, per sbrigare le incombenze amministrative relative al rilascio del passaporto, che sarà loro consegnato entro 15 giorni.L’iniziativa sarà ripetuta a breve e, comunque, le persone che hanno comprovate necessità di viaggiare all’estero (per salute, studio, lavoro o viaggi prenotati da tempo) potranno comunque richiedere l’anticipo della prenotazione, allegando la documentazione comprovante le loro esigenze.

