Frosinone, grande apertura alla prima del teatro

“Hollywood burger”, divertente pièce con Giobbe Covatta e Pino Quartullo, ha aperto ufficialmente la stagione autunnale di prosa al teatro comunale Nestor, organizzata dall’amministrazione Ottaviani in collaborazione con l’Atcl, Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, con il contributo della Banca Popolare del Frusinate.

Tanti gli spettatori che hanno riso e sorriso delle improbabili peripezie dei due irresistibili protagonisti, Leon e Burt, cacciatori di successo, pur tra mille fallimenti, nella mecca del Cinema.

Alla serata hanno preso parte le massime autorità del territorio. Erano presenti S.E. il Prefetto, Ernesto Liguori, il Questore dott. Leonardo Biagioli, il Presidente del tribunale di Frosinone dott. Paolo Sordi, il comandante provinciale dei Carabinieri Col. Alfonso Pannone, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Col. Cosimo Tripoli, il comandante dell’aeronautica militare col. Marco Boveri, il vicario del questore dott.ssa Rossella Zingaro, il comandante di gruppo Frosinone della Guardia di Finanza Magg. Precentino Corona. La serata è stata presentata da Gaetano D’Onofrio, che ha poi lasciato la parola al sindaco, Nicola Ottaviani, per un breve indirizzo di saluto.

“La capacità del teatro di dipingere la commedia umana in tutte le sue sfaccettature e di farci vivere le vite di coloro che sono sul palcoscenico è unica, ed è lo strumento grazie al quale è possibile, guardando gli altri agire, riconoscere un po’ delle nostre virtù e dei nostri difetti – ha dichiarato il sindaco Ottaviani – Specie nel periodo storico che stiamo tuttora vivendo, segnato da un’emergenza sanitaria che ha messo in difficoltà l’intero tessuto economico e sociale del nostro Paese, è importante poter nuovamente tornare a investire sulla cultura, come fa il Comune di Frosinone, convinto che proprio la cultura vada intesa come un moltiplicatore di energie sane per l’intera società e di promozione del territorio, costituendo, inoltre, un elemento di identità. La presenza delle massime autorità all’evento di questa sera – ha concluso il sindaco – costituisce, inoltre, la testimonianza di come la sinergia tra gli enti e le istituzioni sia un valore aggiunto per l’intera comunità, arricchendo e consolidando la coesione sociale”.

Il prossimo 21 gennaio, sarà in cartellone, invece, “Il delitto di via dell’Orsina” di Eugène Labiche, con Massimo Dapporto, Antonello Fassari, Susanna Marcomeni; regia Andrée Ruth Shammah. È richiesta l’esibizione del cosiddetto “super green pass”. In caso di annullamento degli spettacoli della stagione di prosa per motivi sanitari, gli abbonati e i possessori di tagliandi già acquistati avranno diritto al rimborso in denaro. Per informazioni sulla stagione teatrale, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: francesca.martino@comune.frosinone.it, 0775/2656642 e 329/3605704. Per informazioni su biglietti e abbonamenti: info@multisalanestor.it, 348/7749362, anche su ticketone.it.

COMUNICATO STAMPA