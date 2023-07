Frosinone, gran finale del Teatro tra le porte con Antonello Fassari

Domenica 30 luglio si chiuderà il sipario del Teatro tra le Porte, in piazzale Vittorio Veneto alle ore 21, sempre con ingresso rigorosamente gratuito. Per l’iniziativa – organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati alla cultura e al centro storico, coordinati rispettivamente da Simona Geralico e Rossella Testa, con ATCL (circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio), con il contributo della Banca Popolare del Frusinate – è stato infatti allestito un cartellone di alto profilo nazionale per tutte le domeniche del mese.

Domenica 30 in scena “Roma-Napoli, andata e ritorno”, di e con Antonello Fassari e Gino Auriuso; musiche dal vivo Sandro Scapicchio. Metti due attori con il vernacolo nel sangue, due mondi diversi e paralleli come il teatro romano e quello napoletano, l’avanspettacolo e il varietà… Ne nasce uno spettacolo unico e coinvolgente. Antonello Fassari e Gino Auriuso interpretano il repertorio di Viviani, Fabrizi, Taranto, Pasolini; sonetti di Trilussa, De Filippo, Belli, Di Giacomo. I due interpreti si fondono in un incontro teatrale dove le migliori sfumature della romanità e la coinvolgente energia partenopea danno vita a una dirompente messa in scena. Ingresso libero. Infoline: 0775/1893548.

