Frosinone, Governance Poll 2025: cresce il gradimento per il Sindaco Mastrangeli

È stata pubblicata ieri, dal Sole 24 ore, la classifica 2025 dei sindaci più amati. Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, aumenta il proprio gradimento rispetto al consenso ottenuto del giorno dell’elezione (55,3%), raggiungendo il 56% e collocandosi al 28mo posto, quindi nella parte alta del Governance Poll stilato dal quotidiano economico.

“Il 56% dei cittadini di Frosinone continua a promuovere e a sostenere la visione, l’azione e la progettualità portate avanti dall’amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Il dato registrato dal sondaggio testimonia, quindi, l’importanza di proseguire nel cammino intrapreso. L’amministrazione, infatti, sin dal proprio insediamento, lavora quotidianamente per centrare gli obiettivi in termini di sviluppo sociale, culturale ed economico. Tanti i risultati ottenuti in questa direzione: si pensi all’inaugurazione, appena qualche settimana fa, della nuova scuola primaria di Madonna Della Neve, all’istituzione del servizio Europa con i comuni dell’Area Vasta, all’avvio della Strategia Territoriale, alle tante iniziative intraprese in ambito ambientale per tutelare la salute di tutti i cittadini. A ciò vanno aggiunti i traguardi centrati come la conclusione del percorso di risanamento del bilancio comunale, che permetterà ulteriori nuovi investimenti su personale, manutenzione e sociale. Proprio al settore del welfare, l’amministrazione dedica un’attenzione significativa, per migliorare concretamente la qualità della vita di tutti i nostri cittadini, in particolare di coloro che sono più vulnerabili. Tantissime anche le attività in ambito culturale organizzate e sostenute da questa amministrazione, incrementando così le occasioni per fruire di eventi di alto spessore. Importante, inoltre, il lavoro compiuto sotto il profilo della digitalizzazione, per semplificare l’accesso ai servizi pubblici, snellendo le procedure e garantendo trasparenza e innovazione. Come non menzionare, poi, la rivoluzione che sta interessando il quartiere Scalo, con Il progetto di riqualificazione e rigenerazione dell’intera area della stazione, parallelamente a quanto si sta facendo nel centro storico, che si appresta a veder rinascere un simbolo identitario quali sono i Piloni, con piazza Turriziani restituita alla socialità lo scorso anno e già diventata un solido punto di riferimento per l’aggregazione cittadina”.

La classifica viene compilata in base a un sondaggio condotto i primi venti giorni di giugno su un campione in ogni città capoluogo di provincia, con una composizione varia per genere ed età. Il sondaggio, come spiega il Sole 24 Ore, ha l’obiettivo di misurare il gradimento da parte dei cittadini «nei termini più diretti», riassunti nella domanda sulla disponibilità a rieleggere l’amministratore in caso di voto.