Frosinone, Gli spiritual Bat tornano a suonare in diretta streaming, stasera alle 22

Tornano in diretta streaming sulla loro pagina facebook gli spiritual Bat, band ciociara composta da Rosetta Garrì, cantante ed autrice dei testi e Dario Passamonti, chitarrista del progetto, in cui nelle esibizioni dal vivo si aggiungono altri musicisti. Questa sera invece, a partire dalle ore 22, saranno solamente il chitarrista e la cantante, ovvero l’anima pulsante del gruppo, ad intrattenere i fan collegati non solo dall’Italia, ma anche da altre parti del mondo. I musicisti ciociari infatti, dispongono di un nutrito seguito di fan sia in alcune parti dell’Europa – specialmente Olanda e Germania – che negli Stati Uniti, dove in passato sono stati impegnati in lunghi ed estenuanti tour. Gli spiritul bat suoneranno direttamente dallo studio di registrazione della propria casa. Nell’ultima diretta streaming erano centinaia le persone collegate, con il duo impegnato a proporre più di un’ora di concerto, suonando canzoni prese in prestito dalla loro intera discografia. Questa sera offriranno uno spettacolo simile ma con alcune variazioni, verranno suonate alcune canzoni non presenti in scaletta la scorsa volta. Per i fan del Rock, del post – punk e di tutta la musica che cerca di andare oltre il mainstream e le solite consuetudini, è sicuramente un’ occasione da non farsi sfuggire, per conoscere dei musicisti che propongono con passione da più di venti anni il loro verbo, un verbo fatto di arte, musica ed estetica dark. Chiunque potrà inoltre, alla fine dei brani ed in particolare alla fine del concerto, interagire e porre quesiti ai musicisti. Per seguire la diretta basterà collegarsi su questo link https://www.facebook.com/events/910918735996929.

Buona musica a tutti!

S.M.

