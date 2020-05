Frosinone, Giuliano di Roma, Supino – Controllo del territorio, misure anticovid: i risultati

Nella giornata di ieri a Frosinone, Giuliano di Roma e Supino, i Carabinieri delle locali Stazioni hanno sanzionato amministrativamente 5 persone, tra cui un 35enne di Amaseno denunciato per “detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti” poiché controllato a bordo di un’autovettura, nella zona periferica di Giuliano di Roma, sottoposto a perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di gr. 0,5 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sottoposta a sequestro. Dall’inizio dell’emergenza nazionale COVID-19 i militari dipendenti la Compagnia Carabinieri di Frosinone hanno effettuato controlli nei confronti di 1126 esercizi pubblici ed oltre 4796 persone.

