Frosinone, Gioventù Nazionale al centro commerciale Le Sorgenti: ”Sostieni le piccole attività della tua città, boicotta i grandi gruppi”

Clamorosa iniziativa di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, questa mattina a Frosinone. I militanti del movimento, guidati dal presidente Fernando Incitti, hanno svolto un volantinaggio al centro commerciale Le Sorgenti, invitando cittadini e clienti a sostenere le piccole attività italiane del Capoluogo e a boicottare i grandi gruppi commerciali.

”Questa mattina siamo qui per invitare la cittadinanza a sostenere le piccole attività della nostra città e di conseguenza a boicottare i grandi gruppi – ha dichiarato Incitti – nella crisi economica e sociale peggiore dal dopoguerra ad oggi, le pmi sono state le più colpite e le più abbandonate dal Governo, nonostante rappresentino il vero motore di questa Nazione, e da piccolo imprenditore comprendo bene in quanto sto vivendo questa situazione sulla mia pelle”.

”Mentre il Governo spalanca le porte e agevola ogni mossa delle grandi multinazionali straniere – ha continuato Incitti – il tessuto sociale ed economico dell’Italia e delle nostre città sta morendo, insieme al futuro di migliaia di giovani e famiglie”.

‘”Noi di FDI e GN non vogliamo rimanere a guardare in silenzio – ha proseguito Incitti – e per questo strano Natale, stiamo promuovendo iniziative di solidarietà diretta con raccolte di beni di prima necessità e giocattoli da destinare alle famiglie italiane indigenti del Capoluogo”.

”Si prospetta un 2021 ancor più drammatico dell’anno che sta finendo – ha concluso Fernando Incitti – a causa di un Governo che non ha saputo far fronte alla crisi dovuta alla pandemia e che ha preferito scaricare il tutto sulle spalle degli italiani: l’augurio è che il Natale rappresenti un momento per riscoprire lo spirito di solidarietà e comunità che da sempre ha contraddistinto la nostra città e il nostro territorio”.

