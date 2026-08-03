Frosinone, giovedì l’inaugurazione del Parco San Francesco

Sarà inaugurato giovedì 6 agosto il nuovo Parco San Francesco, al termine di un importante intervento di recupero ambientale e rigenerazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale.

La cerimonia si terrà alle 20 presso l’ingresso del parco in viale Mazzini.

L’intervento ha interessato un’area comunale situata in una posizione strategica tra i Piloni, piazza Turriziani e viale Mazzini che, per molti anni, era rimasta in stato di abbandono, con vegetazione infestante, scarsa accessibilità e un antico percorso pedonale ormai inutilizzabile.

L’opera ha consentito di recuperare e valorizzare uno spazio di elevato pregio ambientale e paesaggistico, restituendolo alla piena fruizione della cittadinanza come luogo dedicato al tempo libero e alla socializzazione.

Tra gli interventi realizzati figurano la completa bonifica dell’area, il recupero dello storico sentiero pedonale, la messa in sicurezza della scarpata e la realizzazione di nuove dotazioni di arredo urbano, con panchine, cestini portarifiuti, giochi per bambini, una staccionata in legno lungo i percorsi e un moderno impianto di illuminazione a LED ad alta efficienza energetica.

Particolarmente significativo è il ripristino del collegamento pedonale, che torna a unire in modo diretto e sicuro viale Mazzini con il centro storico. L’intervento assume infatti una valenza strategica anche sotto il profilo della mobilità urbana, consentendo di raggiungere agevolmente Frosinone Alta dai circa 80 posti auto del parcheggio situato in prossimità del Monumento ai Caduti. Un’infrastruttura di mobilità dolce che favorisce l’utilizzo delle aree di sosta esterne al nucleo storico, contribuisce a una migliore distribuzione dei flussi veicolari e rende il centro storico più accessibile, vivibile e sostenibile.

“L’inaugurazione del Parco San Francesco rappresenta molto più della restituzione di un’area verde alla città – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli –. Con quest’opera recuperiamo uno spazio di grande valore ambientale e paesaggistico e, allo stesso tempo, realizziamo un collegamento strategico tra il centro storico e gli 80 posti auto del parcheggio di viale Mazzini. Significa offrire alle persone un modo più semplice e sicuro per raggiungere Frosinone Alta, incentivando la mobilità pedonale e contribuendo a ridurre il traffico nelle aree centrali. È un intervento che unisce rigenerazione urbana, sostenibilità, accessibilità e valorizzazione del patrimonio comunale, restituendo ai cittadini un luogo che per anni era rimasto inutilizzato e trasformandolo in uno spazio di incontro e socialità.”

“Il recupero del Parco San Francesco – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Retrosi – è il risultato di un intervento complesso che ha interessato sia il recupero ambientale dell’area sia la sua completa rifunzionalizzazione. Dalla bonifica dell’intero versante al consolidamento della scarpata, fino al ripristino del sentiero storico e all’installazione dell’illuminazione, dell’arredo urbano e delle aree gioco, ogni fase è stata progettata per garantire sicurezza, accessibilità e qualità. Restituiamo così alla città un patrimonio pubblico completamente riqualificato, destinato a rimanere nel tempo al servizio della collettività.”

“Con il Parco San Francesco – ha dichiarato l’Assessore al Centro Storico Rossella Testa – compiamo un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione di Frosinone Alta. Il recupero dell’antico sentiero non rappresenta soltanto un intervento di riqualificazione ambientale, ma restituisce continuità a un collegamento storico e rende finalmente agevole raggiungere il cuore del centro storico dai circa 80 posti auto di viale Mazzini. Una soluzione che favorisce la frequentazione dell’area e contribuisce a valorizzarne il patrimonio storico.”