Frosinone, Giovani Democratici: venerdi 19 marzo incontro online su legge di iniziativa popolare

La raccolta firme per presentare il Parlamento la “legge di iniziativa popolare concernente norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti” ha già raggiunto quota 50 mila ma l’impegno dei Giovani Democratici della Federazione di Frosinone prova ad andare oltre.È infatti programmata per venerdì 19 marzo, dalle 18:00 in diretta sulla pagina Fb Giovani Democratici Federazione Frosinone, un’iniziativa di confronto e discussione sulle prospettive della legge comunemente conosciuta come “Stazzema”. Maurizio Verona, principale promotore della sottoscrizione popolare e Sindaco di Stazzema, parteciperà all’iniziativa, spiegando le ragioni e le possibilità che la legge venga discussa e approvata in Parlamento. Insieme a Verona anche Stefano Ballini e Mauro Buschini, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio.Partecipano inoltre Massimiliano Iula, Segretario Provinciale Gd Frosinone e Luca Fantini, Segretario Provinciale Pd Frosinone, Francesco Ruggiero, Presidente dell’Associazione Progresso Fabraterno. Modera l’iniziativa Achille Migliorelli, coordinatore della Segreteria Gd.“Grande soddisfazione per essere riusciti ad organizzare una così importante iniziativa: troppo spesso vediamo verificarsi, con estrema leggerezza, gravi episodi di apologia del fascismo da parte di gruppi neofascisti. La legge Stazzema potrà mettere fine, una volta per tutte, a questi episodi non degni di un Paese civile. Siamo molto contenti di essere riusciti ad invitare proprio il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, che ha lanciato la raccolta firme per la sottoscrizione. Durante l’iniziativa cercheremo di capire come, anche nel nostro territorio, potremo continuare a sostenere questa proposta di legge che contiene norme di buonsenso e di civiltà”, dichiarano Iula e Migliorelli.

comunicato stampa