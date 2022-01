Frosinone, Giovani Democratici incontrano il consigliere provinciale Enrico Pittiglio

Con una delegazione provinciale dei Giovani Democratici abbiamo incontrato il consigliere provinciale delegato alla pubblica istruzione e all’edilizia scolastica Enrico Pittiglio.

Ringraziamo il consigliere per la grande disponibilità al confronto con noi.

Abbiamo esposto tutte le problematiche legate all’edilizia scolastica e al mondo della scuola che negli anni e negli ultimi mesi abbiamo riscontrato.

L’attenzione verso scuola e istruzione è uno dei punti cardine della nostra attività politica perché siamo consapevoli di tutte le mancanze che ci sono e che si ripercuotono su studentesse e studenti.

Per questo la decisione di instaurare un tavolo permanente su questi temi.

Questo rappresenta per noi il continuo di un percorso importante di confronto e lavoro per garantire alle scuole e a studentesse e studenti il massimo ascolto e sostegno, soprattutto in una fase delicata come quella che stiamo vivendo.

Massimiliano Iula-Segretario Provinciale Giovani Democratici Frosinone

GIOVANI DEMOCRATICI FEDERAZIONE FROSINO NE COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO