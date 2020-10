E’ stato trovato senza vita nella sua abitazione mercoledi sera,Massimiliano Grande, 39 anni di Frosinone. Il giovane da due anni era in forza nel distaccamento dei Vigili del Fuoco di Fiuggi, lascia la moglie e un figlio piccolo.La data dei funerali non è stata ancora fissata e si attende per dare l’ultimo saluto a Massimiliano Grande.

