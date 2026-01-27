Frosinone – Giorno della Memoria, “I giovani e la Memoria”, promossa dalla Prefettura di Frosinone

– Questa mattina, nell’ambito delle celebrazioni del “Giorno della Memoria”, in raccordo con le indicazioni contenute nella relativa nota ministeriale, si è svolta, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” di Frosinone, l’iniziativa dal titolo “I giovani e la Memoria”, promossa dalla Prefettura di Frosinone, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e realizzata dagli studenti dell’Istituto “A. Volta” e del Liceo Scientifico “F. Severi” di Frosinone. Erano presenti all’evento il Prefetto di Frosinone, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il Dirigente dei due Istituti coinvolti, il Sindaco di Frosinone, il rappresentante della Provincia di Frosinone, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante della Guardia di Finanza – Gruppo di Frosinone, il Vice Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comandante del 3° Reggimento “Bondone” di Cassino, il Comandante del 41° Reggimento “Cordenons” di Sora ed il Comandante dello Stabilimento Propellenti di Fontana Liri. Nel corso della cerimonia, dopo i saluti istituzionali del Prefetto, dott. Giuseppe Ranieri, e della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, prof.ssa Laura Superchi, si è tenuta una breve rappresentazione teatrale, seguita dalla lettura di brani e riflessioni e dalla proiezione di un video realizzato dagli studenti, per concludere con l’esecuzione di un brano musicale. Le rappresentazioni artistiche tenute dagli studenti hanno testimoniato il significato profondo di questa ricorrenza dedicata alla forza educativa della Memoria, per tenere vivo il ricordo di quel tragico periodo della storia nazionale ed europea.

