Frosinone, giorni decisivi: crisi in giunta e futuro incerto per la maggioranza

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

Le ultime 24 ore a Frosinone sono state particolarmente intense sul piano politico. La crisi all’interno della giunta comunale è giunta a un punto di svolta, con un confronto teso tra il sindaco Riccardo Mastrangeli e il parlamentare Nicola Ottaviani, coordinatore provinciale della Lega. Il tema centrale: le richieste di adesione a Fratelli d’Italia da parte del consigliere comunale Cristian Alviani e dell’assessore Valentina Sementilli, entrambi eletti nelle file di Ottaviani.

La situazione è molto delicata. Da una parte, Ottaviani sostiene che gli assessori debbano restare fedeli alla lista civica che li ha portati in giunta, ovvero quella che fa riferimento al suo nome e al suo partito. Dall’altra, la richiesta di Sementilli di passare a Fratelli d’Italia ha messo in crisi questo equilibrio, portando a un confronto inedito all’interno delle forze politiche locali.

In queste ore si stanno decidendo le sorti politiche dei protagonisti della vicenda. Se da un lato l’adesione di Alviani e Sementilli a Fratelli d’Italia sembra essere una mossa legittima in un panorama politico sempre più fluido, dall’altro, per Ottaviani, questo passaggio sarebbe vista come una vera e propria “dissociazione” dalla lista civica che li ha scelti, mettendo così in discussione la loro posizione in giunta.

La giornata di ieri, caratterizzata da intense discussioni telefoniche tra i protagonisti – Mastrangeli, Ottaviani e Fabio Tagliaferri, referente di Fratelli d’Italia – ha fatto emergere chiaramente le due opzioni principali: il mantenimento di Sementilli in giunta, con una possibile accettazione della sua adesione a Fratelli d’Italia, oppure la revoca dell’incarico, con una mossa che potrebbe segnare un nuovo capitolo della gestione della città.

Le ore a venire saranno decisive. Non solo perché in gioco c’è il futuro di un membro della giunta, ma anche perché le scelte politiche fatte in questo frangente potrebbero avere ripercussioni su un più ampio scenario regionale e provinciale. L’ultima parola spetterà ai vertici provinciali e regionali di Fratelli d’Italia, ma le dinamiche locali potrebbero innescare una serie di riflessi difficili da prevedere.

Un momento cruciale per Frosinone

Le prossime ore si prospettano decisive non solo per la giunta, ma per gli equilibri interni al Comune di Frosinone. La tensione tra le forze politiche e l’incertezza che aleggia sul futuro della giunta sembrano far parte di un contesto politico che non lascia margini di errore. La città guarda con attenzione alle scelte che verranno fatte, consapevole che queste potrebbero cambiare il corso degli eventi.