Frosinone, giornata speciale per i comprensivi al MagicLand

Una giornata speciale, quella trascorsa da circa 160 ragazze e ragazzi (indicati dalle scuole di appartenenza) dei 4 comprensivi di Frosinone, al MagicLand di Valmontone. Lo “School day” è stato organizzato dall’amministrazione comunale, mediante l’assessorato all’istruzione, per permettere agli studenti, accompagnati da 15 docenti, di partecipare alle diverse attività didattiche del Parco. Tra queste, la visione del video ad alto impatto visivo “Esplora L’universo” presso il Planetario Cosmo Academy, un viaggio immersivo per rivelare segreti mai prima svelati, e i talk “Eco-strike!” (divertente percorso sul nostro ecosistema, un affascinante esempio di organismi in armonia, dove predatori e prede, produttori e consumatori, elementi vivi e non viventi coesistono in una piramide ecologica perennemente messa alla prova) e “Bufale bestiali” (un format che svela le inesattezze che vengono raccontate sul mondo animale).

COMUNICATO STAMPA