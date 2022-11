Frosinone – Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: la Polizia di Stato presente in diversi eventi

La Questura di Frosinone si colora di arancione per l’iniziativa “Orange The World” promossa dall’ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere.

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Frosinone, questa mattina, ha distribuito, in Piazza Vittorio Veneto, nella parte alta del capoluogo, la brochure edizione 2022 edita a cura della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per sensibilizzare sull’importante tematica.

A seguire, il Questore dr. Domenico Condello e il dirigente della Squadra Mobile dr. Flavio Genovesi sono intervenuti, presso la sala consiliare di Palazzo Munari, al convegno al quale ha partecipato una rappresentanza di studenti frequentanti gli istituti di istruzione di secondo grado della città.

Materiale informativo è stato distribuito anche alla scolaresca dell’Istituto di Istruzione Superiore Bragaglia, dove i poliziotti della Questura di Frosinone hanno potuto applaudire il talento dei giovani che hanno realizzato una mostra fotografica e grafica e realizzato una performance musicale sul tema della violenza di genere.

Inoltre, a sancire l’impegno della Polizia di Stato per il futuro e non solo nella giornata odierna, non poteva mancare l’ufficializzazione delle firme del Questore Condello e della Presidente di Telefono Rosa Patrizia Palombo per il protocollo d’intesa.

La Polizia di Stato conferma ancora una volta che l’#essercisempre non è soltanto uno slogan ma è la concretezza che contraddistingue l’attività quotidiana di ogni poliziotto.

Sempre al fianco delle fasce più deboli, si vuole spronare a superare il muro del silenzio, a denunciare ogni tipo di sopruso e a far sentire le vittime protette, al sicuro dalla violenza, dal giudizio e dal pregiudizio, come ha affermato anche il capo della polizia Lamberto Giannini.

COMUNICATO STAMPA