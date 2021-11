Frosinone – Giornata contro la violenza delle donne: la Polizia di Stato interviene ai momenti di riflessione e di confronto

Personale esperto della Questura è intervenuto in convegni organizzati in provincia per sensibilizzare sull’importante ed attuale tematica.

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche nella provincia di Frosinone sono state realizzate attività ed iniziative che hanno consentito di realizzare momenti di riflessione e confronto sulla delicata tematica.

La Psicologa della Polizia di Stato, dottoressa in servizio presso la Questura di Frosinone, è intervenuta in un convegno a Morolo in cui è stato anche presentato l’opuscolo informativo sulla campagna “Questo non è amore” della Polizia di Stato, alla cui realizzazione ha portato, tra l’altro, anche il personale contributo.

Dalla lettura della storia di Clarissa, da cui si parte per affrontare la natura dell’uomo violento, un uomo che non appare come un mostro, ma fa cose mostruose, alternando accudimento a violenza, pentimento e promesse di amore eterno, si è sviluppata l’esposizione dell’importante ruolo svolta dalla Polizia di Stato che, avvalendosi di équipe di personale esperto e qualificato, riesce a cogliere ogni segnale di richiesta di aiuto da parte delle donne vittime di abusi e violenze.

Su questa scia si inserisce la partecipazione del Commissario Capo dirigente l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura che, nel corso del convegno organizzato dall’Amministrazione comunale di Frosinone, ha analizzato il preoccupante fenomeno del femminicidio, soffermando l’attenzione sugli strumenti a disposizione delle forze di polizia per poter anticipare il fenomeno delittuoso, dall’ammonimento del Questore all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare del maltrattante, al braccialetto elettronico fino al ritiro cautelativo di armi eventualmente detenute dal soggetto che mette in atto comportamenti violenti.

Il tema della violenza di genere è stato esposto anche dal Dirigente del Commissariato di P.S. di Cassino, nel corso di un convegno svoltosi nella Città Martire nei giorni scorsi, con un excursus a 360 gradi sulla complessità del fenomeno.

Infine a Casalattico, personale della Sezione di Polizia Giudiziaria è intervenuto come relatore in materia di codice rosso e sulla attività di intervento della Polizia di Stato nei casi di violenza di genere.

