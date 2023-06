Frosinone, Gianluca Quadrini prende parte all’incontro per la sottoscrizione della proposta di legge di iniziativa popolare

Si è svolta ieri mattina presso la Cassa Edile di Frosinone, alla presenza di tutto il Consiglio Generale della Cisl di Frosinone, allargata, inoltre, ai direttivi delle 18 federazioni di categoria, un incontro durante il quale è stata sottoscritta la proposta di legge di iniziativa popolare che la Cisl porta avanti in tutta Italia.

“Già dal primo di giugno siamo stati in Piazza del Popolo a Roma e ora dobbiamo insistere sui territori” dichiarano dalla segreteria UST CISL di Frosinone – “il nostro intento – continuano – è quello di garantire la partecipazione al lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici in applicazione dell’Art 46 della Costituzione. Vorremmo che questa proposta, qualora dovesse diventare legge effettiva, diventi un’innovazione per quanto riguarda le relazioni sociali ed industriali, sostenendo soluzioni contrattuali che consentono ai lavoratori di accedere a quattro modalità di partecipazione. Parliamo di partecipazione gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva. Funzioni importantissime all’interno delle aziende perché consentono di contribuire alle strategie di impresa.

Un grande ringraziamento – in conclusione – al Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, per essere intervenuto e per la disponibilità dimostrata condividendo a pieno la bontà di questa nostra iniziativa. La Cisl da sempre punta sul metodo partecipativo dei lavoratori che viene espletato attraverso la contrattazione non solo di primo livello ma anche a livello aziendale.”

Presente all’incontro il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini che in una nota dichiara – sono intervenuto a sostegno del potenziamento dei meccanismi di partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici nella gestione delle imprese perché ritengo che capitale e lavoro sono fondamentale per la produzione e per il buon andamento di un’azienda. Per questo motivo ritengo che le scelte strategiche che siano esse di organizzazione del lavoro o di scelta di un modello di business devono essere assegnate e condivise con chi rappresenta gli interessi dell’azienda. È molto importante procedere in questa direzione e dare ai lavoratori lo spazio giusto di partecipare e contribuire secondo capacità, producendo buoni risultati per le imprese. Ringrazio la Segreteria Generale della Cisl di Frosinone, per la possibilità di partecipare a questo incontro e alla sottoscrizione di questa proposta con l’auspicio che diventi legge.”

