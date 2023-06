Frosinone – Gianluca Quadrini alla sfilata di fine anno scolastico dell’Istituto Superiore L. Angeloni

Principesse Moderne è il tema della sfilata, organizzata dagli alunni dell’Istituto Superiore L. Angeloni, che si è svolta questa mattina nella Villa Comunale di Frosinone. “Un evento che si è distinto per la presentazione di lavori di altissimo livello” commenta il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, presenta alla manifestazione di fine anno scolastico. “ Le creazioni presentate dagli alunni mostrano, anche grazie alla sinergia con gli insegnanti, la capacità da parte di questi ragazzi di dare libero sfogo alla loro creatività e al loro talento. I docenti hanno saputo ben valorizzare le competenze di ognuno di loro attraverso un lavoro di squadra e per obiettivi.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini.

