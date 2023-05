Frosinone, gestione chiosco-bar del Matusa: il bando scade il 30 maggio

Scadranno martedì 30 maggio i termini per partecipare al bando per l’assegnazione, la concessione d’uso e la gestione di un chiosco-bar all’interno del Parco Matusa. L’avviso è visibile sul sito istituzionale all’indirizzo https://trasparenza.comune.frosinone.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_550279_876_1.html. L’oggetto della concessione è composto da un chiosco-bar, un locale uso deposito e dall’area pertinenziale attigua da utilizzarsi con esposizione di tavolini ed eventuale realizzazione di dehors in deroga alle prescrizioni del vigente Regolamento comunale in materia; da un’area pertinenziale all’interno del giardino oltre ai servizi igienici antistanti. È possibile, inoltre, realizzare un piccolo locale deposito prefabbricato di circa mq 30 accanto al chiosco.

Il plico, con i documenti richiesti, dovrà pervenire al Protocollo del Comune (piazza VI Dicembre) entro il 30 maggio alle ore 24:00, a pena di esclusione, mediante raccomandata A/R del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano dei plichi. La ricevuta attestante l’avvenuta consegna è quella rilasciata dall’Ufficio Protocollo. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Sviluppo Economico, ai seguenti riferimenti email e telefonici: mauro.turriziani@comune.frosinone.it; 0775/2656635; 0775/2656646.

