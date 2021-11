Frosinone, furto in una profumeria: arrestate due persone dalla Polizia di Stato

I poliziotti delle Volanti hanno inoltre arrestato per furto aggravato in concorso due partenopei che avevano messo a segno il colpo in una profumeria della parte bassa del capoluogo. L’auto, a bordo della quale i due malviventi stavano fuggendo, è stata intercettata da un equipaggio delle Volanti e prontamente inseguita e bloccata.I responsabili del reato sono un 48enne e un 34enne provenienti da Napoli, con numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti.A bordo del veicolo è stata rinvenuta la refurtiva.Ad incastrare i due anche i fotogrammi del sistema di sorveglianza dell’attività commerciale. Inoltre è stato accertato che il veicolo veniva utilizzato in occasione di truffe in danno di anziani.

comunicato stampa