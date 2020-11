Frosinone, furto d’auto: un arresto della Polizia locale

Nell’ambito della capillare attività di prevenzione e di controllo del territorio espletata dalla polizia locale di Frosinone, coordinata dal comandante Donato Mauro, gli agenti hanno fermato e condotto in arresto, un uomo di 28 anni di nazionalità cilena, domiciliato ad Ostia, che nella giornata di mercoledì ha rubato un’auto nella parte bassa del capoluogo.La pattuglia dei vigili si trovava nell’intersezione tra via Landolfi e via Calvosa quando ha raccolto la richiesta di aiuto di un uomo a cui era stata sottratta l’auto. Gli agenti del comandante Mauro si sono messi immediatamente alla ricerca della vettura, individuandola e inseguendone gli occupanti in fuga fino alle vicinanze del casello autostradale. L’auto è stata quindi bloccata e il conducente fermato. Durante le operazioni, un complice del ventottenne ha cercato di investire i vigili (che hanno dovuto, infatti, ricorrere alle cure mediche presso il Pronto soccorso cittadino), poi dileguandosi. L’autore del furto, risultato già colpito da provvedimento di espulsione, è stato condotto al comando provinciale dei Carabinieri, i quali porteranno avanti le indagini per risalire ai complici.

COMUNICATO STAMPA

