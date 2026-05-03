Frosinone fuori dalla ZES: imprese penalizzate, futuro a rischio

La provincia di Frosinone resta schiacciata da un divario sempre più pesante: l’esclusione dalla Zona Economica Speciale condanna il territorio a competere in condizioni nettamente svantaggiose rispetto alle aree limitrofe, dove agevolazioni fiscali, iter semplificati e incentivi attraggono investimenti e sviluppo.

In termini concreti, investire altrove oggi conviene di più. Un handicap che pesa sull’economia locale, frena nuove opportunità e indebolisce un tessuto produttivo già messo a dura prova. Non si tratta più solo di occasioni perse, ma di una disparità strutturale che rischia di compromettere il futuro industriale e occupazionale della Ciociaria.

Da anni si susseguono promesse e rassicurazioni, ma la realtà racconta di un territorio che continua a rincorrere, mentre altri avanzano con strumenti più competitivi. La mancata inclusione nella ZES rappresenta una responsabilità politica evidente, che richiede una risposta forte, concreta e condivisa.

Frosinone non chiede privilegi, ma pari condizioni per poter competere. Perché senza interventi seri, il rischio è che il territorio resti ostaggio di scelte penalizzanti, mentre sviluppo e investimenti prendono altre strade. Il tempo delle narrazioni è finito: ora servono risultati.