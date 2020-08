Bruttissimo incidente poco fa in pieno centro a Frosinone su via Marittima. Uno scooter ed un’auto si sono scontrate frontalmente e ad avere la peggio in conducente del due ruote, un uomo di 40 anni del capoluogo, che è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 ma per le gravi ferite riportate è stato elitrasportato in un nosocomio romano.

foto archivio