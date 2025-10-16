Frosinone – Fratelli d’Italia chiede a Mastrangeli di “trovare il diciassettesimo” per blindare la maggioranza

Tensione in riunione: scontro verbale tra Tagliaferri e Renzi. Sul tavolo anche il possibile riequilibrio della Giunta

Riunione ad alta tensione martedì sera al Comune di Frosinone, dove la maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli ha fatto i conti con numeri risicati e nervi tesi. Al centro del confronto la richiesta avanzata da Fratelli d’Italia di “trovare il diciassettesimo consigliere” per mettere in sicurezza il Consiglio comunale e garantire stabilità alla coalizione.

La riunione, a tratti accesa, ha registrato anche un duro scontro verbale tra il presidente del Consiglio Massimiliano Tagliaferri e il consigliere Corrado Renzi, segno evidente del clima di tensione che attraversa la maggioranza.

A farsi portavoce della linea di Fratelli d’Italia sono stati Franco Carfagna, Tagliaferri e Andrea Turriziani (lista Marini), che hanno sottolineato la necessità di consolidare i numeri in Aula. Attualmente la coalizione che governa il capoluogo conta 16 consiglieri su 33, una soglia troppo bassa per garantire la tenuta politica in caso di votazioni delicate.

Secondo alcune ipotesi, l’unica strada percorribile per raggiungere la fatidica quota 17 potrebbe essere un’intesa con la lista Marzi, nella quale militano anche Alessandra Mandarelli e Carlo Gagliardi, entrambi con trascorsi nel centrodestra. Sul fronte opposto, l’ex sindaco Domenico Marzi sembrerebbe attraversare una fase di riflessione politica, come dimostrerebbe anche il recente incontro con Francesco De Angelis, presidente regionale del PD.

Durante la riunione, alcuni esponenti della maggioranza avrebbero chiesto a Mastrangeli di valutare anche un riassetto della Giunta, qualora fosse necessario per garantire nuovi equilibri politici. Nel mirino ci sarebbe la posizione dell’assessore al Bilancio Adriano Piacentini, tecnico esterno non sostenuto da alcun gruppo consiliare, e la rappresentanza della lista Ottaviani, che nonostante il ridimensionamento continua a esprimere due assessori.

In caso di un’intesa federativa tra Fratelli d’Italia e Andrea Turriziani, il partito di Giorgia Meloni potrebbe rivendicare un terzo assessorato.

Sul tavolo resta anche l’ipotesi di un ingresso della lista Marzi in Giunta, con il nome di Carmine Tucci che circola da giorni come possibile nuovo componente dell’esecutivo.

Una partita complessa, dunque, quella che si gioca a Palazzo Munari, dove la priorità resta una sola: blindare la maggioranza e garantire stabilità amministrativa al governo cittadino.

