Frosinone, Fratelli d’Italia alza la voce: “Serve più attenzione alla città del presente”

A Frosinone, il dibattito politico si fa sempre più acceso. Fratelli d’Italia rompe il silenzio e rilancia con forza il proprio ruolo all’interno della maggioranza. Il capogruppo Franco Carfagna non usa mezzi termini: “Va bene pensare alla città del futuro, ma non dimentichiamoci della città del presente. I disagi vanno evitati oggi, non domani.”

Parole che pesano, quelle rivolte al sindaco Riccardo Mastrangeli, soprattutto alla luce della mozione votata all’unanimità sul piazzale Kambo. Per Carfagna è da lì che bisogna ripartire, con una riflessione politica e amministrativa seria: “In questi 34 mesi abbiamo sostenuto lealmente l’amministrazione. Ma ora è doveroso aprire un confronto costruttivo su alcune scelte.”

Il Green Deal? Un fallimento, secondo FdI. E anche la mobilità urbana va ripensata: troppe soluzioni calate dall’alto, poco ascolto dei territori. Il messaggio è chiaro: serve un aggiustamento dell’azione amministrativa, un cambio di passo, una nuova condivisione, nei contenuti e nel metodo.

Sul tavolo anche i rapporti con gli alleati. “Con Forza Italia governiamo insieme il Paese. È naturale che si discuta. Ma a livello comunale serve chiarezza. Se qualcuno vuole azzerare la Giunta, lo dica apertamente”, sottolinea Carfagna.

Il gruppo di Fratelli d’Italia è il più numeroso nella maggioranza. E intende far pesare la sua voce. La fase finale della consiliatura si avvicina, e per FdI è il momento di mettere le cose in chiaro: la lealtà resta, ma non a scatola chiusa.