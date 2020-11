Frosinone – Fratangeli (FI): “Le PMI non possono e non devono essere lasciate sole.”

In Italia da anni affrontiamo una forte crisi economica che ha caratterizzato il tessuto produttivo del nostro territorio agendo soprattutto sulle piccole e medie imprese. Nei giorni scorsi, in merito, ci sono state anche delle dichiarazioni da parte del Presidente del Consorzio ASI De Angelis e il neo Presidente di Unindustria di Frosinone Diurni. Su questa tematica interviene Fratangeli, dirigente provinciale di Forza Italia Frosinone, dichiarando : “Il tessuto produttivo della provincia di Frosinone è caratterizzato da molte PMI che negli ultimi anni hanno affrontato una forte crisi dovuta anche ad una mancata progettualità e attenzione da parte della politica sulle micro, piccole e medie imprese. Analizzando i dati della Camera di Commercio del Basso Lazio possiamo constatare che negli ultimi anni c’è stata una notevole crescita, in termini di unità e addetti, da parte della grande impresa, dovuta sicuramente anche ad un’ottima politica industriale locale. Il dato preoccupante però deriva dalle PMI e le loro molteplici problematiche. In particolare, esse non riescono a percepire i finanziamenti europei, ma anche quelli regionali, perché non ne sono a conoscenza oppure perché non hanno gli strumenti giusti per farlo. Un’ulteriore criticità deriva dall’importo erogato per l’area di crisi complessa, non sufficiente a tamponare le molteplici problematiche del territorio. Inoltre dobbiamo tener conto che in Italia la burocrazia pesa più dell’uno per cento nei costi di queste piccole realtà imprenditoriali. Fratangeli conclude : “Auspico come dirigente provinciale di Forza Italia che al più presto si crei un tavolo politico tecnico capace di dar voce e soluzioni alla complessità di questa realtà, che è la nostra vera economia prendendo in considerazione anche le linee guida dettate dalla nuova Camera di Commercio del Basso Lazio. Le PMI non possono e non devono essere lasciate sole.”

Gianmarco Fratangeli