Frosinone – Frana in Via Ciammarra, al via i lavori di ripristino: possibile riapertura già domani

Sono iniziati questa mattina i lavori di ripristino del tratto di Via Ciammarra interessato dalla frana verificatasi nelle scorse ore. L’intervento fa seguito all’ordinanza firmata dal sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, che ha disposto l’immediata messa in sicurezza dell’area.

Il soggetto privato coinvolto è intervenuto tempestivamente per avviare le operazioni necessarie al ripristino dei luoghi e alla stabilizzazione del tratto stradale interessato dal cedimento. Parallelamente, il Comune sta seguendo costantemente tutte le fasi dei lavori, monitorando l’andamento degli interventi per garantire il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, qualora le condizioni tecniche e meteo lo consentano, la riapertura della strada potrebbe avvenire già nella mattinata di domani.

L’area resta sotto osservazione continua, con l’obiettivo prioritario di tutelare l’incolumità dei cittadini e ripristinare nel più breve tempo possibile la normale circolazione lungo l’arteria interessata.

